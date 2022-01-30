17-летний петербуржец угнал «ГАЗель» бизнес-класса

17-летний петербуржец угнал &#171;ГАЗель&#187; бизнес-класса
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com

В Пушкинском районе стражи порядка «по горячим следам» задержали автоугонщика.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 30 января.

29 января, среди ночи, оперативникам сообщили об угоне авто по улице Ростовская от дома 14/16. Увели «Газель Бизнес».

К месту происшествия отправили наряд полиции. Через час на Красносельском шоссе был задержан подозреваемый. Им оказался 17-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело. Молодой человек под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правоохранительные органы в настоящий момент разыскивают злоумышленника, оставившего без дорогой иномарки заместителя директора фирмы. Авто стоило 6,7 миллионов рублей.

новости СПб происшествие Пушкинский район угон


 

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