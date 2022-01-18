У замдиректора в Кингисеппе угнали машину ща 6,7 млн рублей

Правоохранительные органы в настоящий момент разыскивают злоумышленника, оставившего без дорогой иномарки заместителя директора фирмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области во вторник, 18 января.

Неизвестный совершил кражу иномарки стоимостью 6 млн 700 тыс. рублей в Ленинградской области.

Так, 17 января, рано утром, к оперативникам обратился 43-летний заместитель директора одной из коммерческих организаций. Он заявил, что в период с вечера 16 января до утра 17 января у него похитили машину. Произошло это по улице 2-я линия, дом №49 в городе Кингисепп.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга у бизнес-леди угнали «Лексус». Кража автотранспорта произошла по улице Военной у дома №20.