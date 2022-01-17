В центре Петербурга у бизнес-леди угнали «Лексус»

В центре Петербурга у бизнес-леди угнали &#171;Лексус&#187;
У 30-летней женщины угнали иномарку. Фото: pixabay.com
Кража автотранспорта произошла по улице Военной у дома №20.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 января, вечером, в полицию обратилась 30-летняя гражданка Киргизии. У индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Пятигорске, угнали дорогостоящий автомобиль марки «Лексус». Сумма ущерба составила 4 млн рублей.
Автомобиль застрахован, однако средствами спутниковой сигнализации не оборудован. Полиция изъяла два комплекта ключей. Кроме того, на месте угона была установлена камера видеонаблюдения. Запись оперативники уже отсмотрели.
Решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера.
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