В центре Петербурга у бизнес-леди угнали «Лексус»

Кража автотранспорта произошла по улице Военной у дома №20.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 января, вечером, в полицию обратилась 30-летняя гражданка Киргизии. У индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Пятигорске, угнали дорогостоящий автомобиль марки «Лексус». Сумма ущерба составила 4 млн рублей.

Автомобиль застрахован, однако средствами спутниковой сигнализации не оборудован. Полиция изъяла два комплекта ключей. Кроме того, на месте угона была установлена камера видеонаблюдения. Запись оперативники уже отсмотрели.

Решается вопрос о заведении уголовного дела.