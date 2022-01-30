Пьяная сотрудница детсада ранила своего сожителя ножом

Пьяная сотрудница детсада ранила своего сожителя ножом
Почему женщина пустила в ход нож, непонятно. Фото: pixabay

Однако сама женщина утверждала, что возлюбленный самостоятельно упал на нож.

Все произошло в Кировском районе Петербурга. Оперативники не поверили в то, что женщина не при чем. Гражданка отправилась в отдел полиции.

Ночью 29 января женщина сама позвонила правоохранителям и рассказала, что ее сожитель упал на нож в квартире на Кронштадтской улице.

Сотрудники полиции нашли мужчину с проникающим ранением груди. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценили как тяжелое.

41-летнюю звонившую задержали. В ее историю с самонатыканием не поверили. Отмечается, что гражданка работает помощником воспитателя детского сада.

Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела. В отношении женщины составлен административный протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в коммунальной квартире на Искровском проспекте мужчина упал на нож.

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