В коммуналке на Искровском проспекте мужчина упал на нож

В коммуналке на Искровском проспекте мужчина упал на нож
Мужчина в тяжелом состоянии. Фото: "Яндекс панорамы"

Версию про «самонатыкание» рассказал правоохранителям брат-двойняшка пострадавшего.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в Невском районе Петербурга 30-летнего мужчину госпитализировали с колото-резаным ранением торокоабдомальной области.

Позднее из Мариинской больницы сообщили о происшествии в коммунальной квартире на Искровском проспекте в доме №6 корпуса 4.

Вскоре, в той же квартире, подозреваемый в нанесении ножевого был задержан. Им оказался брат раненого. Они проживали вместе. Детали происшествия устанавливаются. Правоохранители изъяли нож и одежду в крови. Заведено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга задержан мужчина, ранивший ножом своего знакомого, с которым вместе распивал алкоголь.

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