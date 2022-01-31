Пулково работает без отмен и задержек утром 31 января

Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В последний выходной января в аэропорту Пулково все самолеты отправятся в свои рейсы по расписанию. На данный момент вылеты из Северной столицы планируются без отмен и задержек.

Об этом стало известно в понедельник, 31 января. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы петербургского аэровокзала.

Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье в петербургском аэропорту Пулково задержали шесть авиарейсов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты Нижнего Новгорода, Берлина, Рима, Москвы, Сочи, Йошкар-Олы. Причины задержек не указывались.