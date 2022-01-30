Названа ягода для снижения давления и продления жизни

Медики выяснили, что ягоды боярышника способны снижать кровяное давление и уменьшать риск сердечного приступа.

Медицинские специалисты предупреждают о том, что ягода не может полностью повлиять на здоровье человека. Способность ягод боярышника снижать холестерин делает их ключом к долголетию, что играет ключевую роль в вероятности возникновения сердечного приступа.

Как сообщил Express, продукт богат противовоспалительными свойствами и антиоксидантами.

Медики также отметили, что уменьшить кровяное давление можно, если отказаться от ряда продуктов и привычек. Прежде всего, это уменьшение потребления спиртного и кофеина, избавление от лишнего веса и поддержание физической активности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избыточный уровень холестерина можно снизить при регулярном употреблении определенных фруктов. В этом помогут яблоки и авокадо.