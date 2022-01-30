Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Граждане России на среднюю зарплату могут купить 920 литров 95-го бензина. Фото: Pixabay

Российский бензин оказался вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах. Стоимость литра в среднем 51,3 рубля.

В соответствующем списке Россия занимает 17 место из 31. На первом месте расположился Казахстан — 35,7 рубля за литр бензина АИ-95. Замыкает тройку Белоруссия — 61 рубль.

Как сообщили «РИА Новости», самое дорогое топливо в Нидерландах. Жителям приходится отдавать по 169,1 рубля за литр. Также высокая стоимость на топливо в Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции, где литр обходится дороже 150 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что если представители власти снизят контроль по данному направлению, то россиянам предстоит тратить на бензин по сто рублей за один литр. Это приведет к тому, что многие будут вынуждены пересесть на общественный транспорт. По мнению экспертов, остановить рост цен практически невозможно. За последние три года бензин стабильно дорожает небольшими темпами.

бензин топливо экономика


 

Новости партнеров
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
В Петербурге после обследования желудка умер ещё один пациент: это третий случай в медцентре
В Петербурге после обследования желудка умер ещё один пациент: это третий случай в медцентре
В Ленобласти ужесточили антиковидные ограничения
В Ленобласти ужесточили антиковидные ограничения
Бузова обрушила на себя волну ненависти одним фото в пене: «PR-агент даже в ванне сидит рядом»
Бузова обрушила на себя волну ненависти одним фото в пене: «PR-агент даже в ванне сидит рядом»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Доктор Мясников: активные люди менее подвержены осложнениям после COVID
Названа ягода для снижения давления и продления жизни
Ушел из жизни режиссер и актер Виктор Мережко
Ученые объяснили, как получить «супериммунитет» против коронавируса
За сутки в больницы попали 647 петербуржцев с пневмониями и COVID
«КамАЗ» попытался проехать фуру насквозь на углу проспекта ...
Ургант пошутил на Первом канале об уличных «катках» в Петербурге