Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Российский бензин оказался вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах. Стоимость литра в среднем 51,3 рубля.

В соответствующем списке Россия занимает 17 место из 31. На первом месте расположился Казахстан — 35,7 рубля за литр бензина АИ-95. Замыкает тройку Белоруссия — 61 рубль.

Как сообщили «РИА Новости», самое дорогое топливо в Нидерландах. Жителям приходится отдавать по 169,1 рубля за литр. Также высокая стоимость на топливо в Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции, где литр обходится дороже 150 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что если представители власти снизят контроль по данному направлению, то россиянам предстоит тратить на бензин по сто рублей за один литр. Это приведет к тому, что многие будут вынуждены пересесть на общественный транспорт. По мнению экспертов, остановить рост цен практически невозможно. За последние три года бензин стабильно дорожает небольшими темпами.