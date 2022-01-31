Пенсионерам напомнили об индексации пенсий на 8,6% с февраля

С 2022 года в России увеличили пенсии на 5,9%, однако инфляция оказалась выше прогнозируемого уровня, и выплаты решили проиндексировать на 8,6%.

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала агентству «Прайм», что изначальный прогноз по инфляции на 2021 год составлял около 4%, но по факту инфляция составила 8,4%. Поэтому власти проиндексируют пенсии на 8,6%.

Пенсионеры начнут получать повышенные выплаты уже с 1 февраля.

Экономист пояснила, что в феврале дополнительное увеличение пенсий составит 2,5%, то есть выплаты повысят на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией.

Также с февраля в России проиндексируют регулярные выплаты по инвалидности, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, вдовам погибших и умерших ветеранов ВОВ, ее участникам и ветеранам боевых действий. Материнский капитал тоже будет увеличен на 8,4%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерам сообщили о переносе индексации пенсии на 8,6%.