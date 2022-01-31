«Омикрон» поднял спрос на маски и респираторы в России

На фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» в России вырос спрос на медицинские маски и респираторы.

Об этом свидетельствую данные аналитического ресурса «Чек Индекс». Как сообщают «Известия», за первую рабочую неделю января россияне скупили в два раза больше масок, чем за новогодние праздники. На прошлой неделе покупать средства индивидуальной защиты стали еще на 15-17% чаще.

При этом всплески спроса на маски не так высоки, как в начале 2020 года, когда пандемия только начиналась. Однако каждая новая волна COVID-19 вызывает повышенную активность покупателей.

В Минпромторге подчеркнули, что повышенный спрос не приведет к нехватке масок и респираторов. Регионы РФ, с учетом плановых поставок, обеспечены этими товарами на 2-3 месяца.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подхватившие «омикрон» становятся заразными уже через несколько часов.