Экономист рассказала о росте социальных пенсий на 7,7%

Экономист рассказала о росте социальных пенсий на 7,7%
Среднегодовой размер социальной пенсии после индексации составит 10 307 рублей. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Профессор кафедры и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила об индексации страховых и социальных пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Экономист рассказала агентству «Прайм», что с 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному страховому обеспечению будут проиндексированы на 7,7%. Это сделают в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пожилых россиян.

Среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам после индексации составит 18 521 рубль, а социальной пенсии — 10 307 рублей.

По словам Финогеновой, с 2022 года россиянки 1967 года рождения начнут получать выплаты накопительных пенсий. Их средний размер составит 2613 рублей.

Размер выплат будет зависеть от суммы взносов, направленных на эту часть пенсии, а также от полученного инвестиционного дохода.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерам напомнили об индексации пенсий на 8,6% с февраля.

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