Свыше 4,1 тыс. классов в петербургских школах перешли на удаленку

Всему виной активное распространение в Петербурге новой коронавирусной инфекции и ОРВИ.

Кроме того, закрыть на карантин пришлось 168 групп в 78 детских садах Северной столицы.

Так как в городе в разы выросло число заболевших ковидом, более 4,1 тыс. классов в школах отправились на дистанционку. Только за последнюю неделю в удаленном формате начали заниматься три тысячи классов. Это следует из данных от комитета по образованию на 31 января.

«В связи с распространением ОРВИ и выявлением коронавируса на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 4145 классов в 438 школах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 17,5 тысяч школьников остаются на домашнем обучении, потому как, так захотели их родители.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге умерли еще 60 пациентов с коронавирусом.