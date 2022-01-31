В Петербурге умерли еще 60 пациентов с коронавирусом

В Петербурге умерли еще 60 пациентов с коронавирусом
В Петербурге зафиксированы новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерть 60 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 31 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 75 летальных исходов за сутки. Тройку замыкает Московская область — 33 смерти. В Ленинградской области от умерли еще девять пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 29 656. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 328 770 человек, в том числе 665 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что потливость и потеря аппетита могут указывать на заражение «омикроном».В Петербурге умерли еще 64 пациента с коронавирусом

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