В бизнес-центрах и офисах в Мурино и Кудрово разместят врачей

Бизнес-центры и офисные помещения в Мурино и Кудрово будут временно предоставлены медика . Фото: pixabay.com

Бизнес-центры и офисные помещения в Мурино и Кудрово будут временно предоставлены медика . Фото: pixabay.com

Мурино и Кудрово будут временно усилены передвижными поликлиниками.

Такое решение принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает «Пул N47» в понедельник, 31 января, чтобы очереди в районе новостроек были сняты.

В городах Всеволожского района бизнесмены готовы предоставить свои площади под размещение врачей из областной клинической и детской больниц.

Например, в Кудрово помещение врачам на время отдаст «Петербургская недвижимость», в Мурино же — часть медиков расположатся в местной администрации, часть — в бизнес-центре.

Адреса и расписание докторов станут известны в ближайшее время.

Сегодня же вечером глава 47-ого региона совместно с председателем Комитета по здравоохранению Ленобласти Сергеем Вылегжаниным осмотрят все помещения, в которых разместятся временные поликлиники.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области коронавирусом заразились еще 1 319 человек.