В Ленобласти коронавирусом заразились еще 1319 человек

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 1319 человек
В Ленобласти выявлены новые случаи ковида. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 1319 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 31 января, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 117 318 случаев ковида. При этом выздоровели 102 520 пациентов, в том числе 417 за последние сутки. Кроме того, стало известно о девяти летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3164.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 23 417 человек. Третье место у Подмосковья — 11 470 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что потливость и потеря аппетита могут указывать на заражение «омикроном».

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