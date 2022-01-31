Некоторые пенсионеры с 1 февраля не получат повышенные пенсии

Некоторые пенсионеры с 1 февраля не получат повышенные пенсии
Проиндексируют только страховую часть пенсии у неработающих пенсионеров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что повышенная индексация пенсии не затронет несколько категорий россиян пенсионного возраста. Многие из пожилых граждан Росси или не получат проиндексированную на 8,6% пенсию вообще, или выплаты им придут с марта, а то и позже.

Работающие пенсионеры не могут рассчитывать на повышенную индексацию в принципе, на них большая часть социальных выплат не распространяется. Проиндексируют только страховую часть пенсии у неработающих пенсионеров, сообщает Primpress.

Тем, кто продолжает трудиться в пенсионном возрасте, дополнительные надбавки и индексации не полагаются. Более того, пенсионер, устроившийся на работу, лишается многих выплат и надбавок. И хотя президент Владимир Путин говорил о том, что это неправильно и нуждается в пересмотрении, законодательная власть все еще не подготовила никаких предложений на этот счет.

Все внимание чиновников было сосредоточено на скорейшем выполнении приказа о проведении повышенной индексации. Про индексации страховых пенсий для работающих пожилых граждан пока нет никакой конкретной информации. Чиновники уверяют, что работают над распоряжением президента и готовят варианты повышения выплат для работающих пенсионеров.

Военные пенсионеры тоже остаются без дополнительных выплат. По принятому закону индексация по повышенным ставкам в 8,6% должна коснуться и военных пенсий. Но поскольку решение по индексации пенсий для военных пенсионеров было принято только неделю назад, Совету Федерации требуется время на его рассмотрение и одобрение.

Предполагается, что для военных пенсионеров закон о повышении ставки индексации будет принят не раньше 11 февраля. А получать повышенные пенсии пожилые военнослужащие смогут только с марта месяца.

Сергей Власов особо подчеркивает, что в законе говорится о повышении процентной ставки индексации только для страховой части пенсий. Для всех остальных выплат ставки составит 7,7%. Социальные пенсии и ежемесячные выплаты по государственному обеспечению, повышенные по такому коэффициенту, люди начнут получать с апреля.

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