Некоторые пенсионеры с 1 февраля не получат повышенные пенсии

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что повышенная индексация пенсии не затронет несколько категорий россиян пенсионного возраста. Многие из пожилых граждан Росси или не получат проиндексированную на 8,6% пенсию вообще, или выплаты им придут с марта, а то и позже.
Работающие пенсионеры не могут рассчитывать на повышенную индексацию в принципе, на них большая часть социальных выплат не распространяется. Проиндексируют только страховую часть пенсии у неработающих пенсионеров, сообщает Primpress.
Тем, кто продолжает трудиться в пенсионном возрасте, дополнительные надбавки и индексации не полагаются. Более того, пенсионер, устроившийся на работу, лишается многих выплат и надбавок. И хотя президент Владимир Путин говорил о том, что это неправильно и нуждается в пересмотрении, законодательная власть все еще не подготовила никаких предложений на этот счет.
Все внимание чиновников было сосредоточено на скорейшем выполнении приказа о проведении повышенной индексации. Про индексации страховых пенсий для работающих пожилых граждан пока нет никакой конкретной информации. Чиновники уверяют, что работают над распоряжением президента и готовят варианты повышения выплат для работающих пенсионеров.
Военные пенсионеры тоже остаются без дополнительных выплат. По принятому закону индексация по повышенным ставкам в 8,6% должна коснуться и военных пенсий. Но поскольку решение по индексации пенсий для военных пенсионеров было принято только неделю назад, Совету Федерации требуется время на его рассмотрение и одобрение.
Предполагается, что для военных пенсионеров закон о повышении ставки индексации будет принят не раньше 11 февраля. А получать повышенные пенсии пожилые военнослужащие смогут только с марта месяца.
Сергей Власов особо подчеркивает, что в законе говорится о повышении процентной ставки индексации только для страховой части пенсий. Для всех остальных выплат ставки составит 7,7%. Социальные пенсии и ежемесячные выплаты по государственному обеспечению, повышенные по такому коэффициенту, люди начнут получать с апреля.