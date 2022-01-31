В Петербурге старшеклассников переводят на дистанционку

Ученики 7-11 классов Петербурга отправятся на дистанционное обучение со 2 по 13 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга в понедельник, 31 января.

Отмечается, что старшеклассникам также запрещено и посещение кружков в школах. Однако проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, итоговое сочинение (изложение), а также очное обучение первых-шестых классов продолжится при соблюдении требований Роспотребнадзора.

Помимо прочего, со 2 по 13 февраля детям запрещается посещать заведения общепита. Исключения составляет лишь общепит на территориях вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах, а также объектов розничной торговли кроме аптек и продовольственных магазинов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что свыше 4,1 тыс. классов в петербургских школах перешли на удаленку.