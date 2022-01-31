На КАД загорелся рейсовый автобус

На КАД загорелся рейсовый автобус
Пожарные потушили огонь за 30 минут. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Огонь обхватил общественный транспорт по всей площади в Ленинградской области.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу 31 января сообщили, что очевидцы пожара в рейсовом автобусе в Ломоносовском районе на внутреннем кольце КАДа вызвали спасателей в 12:32. Загоревшийся транспорт находился на 90 километре дороги.

На борьбу с пожаром направили 10 человек личного состава и две единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар за полчаса, в 19:02.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в Ленинградской области обошелся пенсионеру в 30 млн рублей. Воспламенился ангар, в котором находилась сельскохозяйственная техника. В результате сгорели 5 тракторов и 2 комбайна.

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