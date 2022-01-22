Пожар в Ленобласти обошелся пенсионеру в 30 млн рублей

Пожар в Ленобласти обошелся пенсионеру в 30 млн рублей
Пенсионеру причинен материальный ущерб. Фото: https://pixabay.com

Воспламенился ангар, в котором находилась сельскохозяйственная техника. В результате сгорели 5 тракторов и 2 комбайна.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в субботу, 22 января, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Несколько дней назад, 20 января, к оперативникам Волосовского района обратился 65-летний мужчина. Он заявил, что в поселке Сельцо горит ангар с сельскохозяйственной техникой.

Полиция установила, что пожар случился на территории ремонтной мастерской совхоза. По какой причине произошло возгорание одноэтажного здания — неизвестно.

Пожар тушили до 4 утра. В итоге пенсионер «потерял» 5 тракторов и 2 комбайна. По предварительной информации материальный ущерб составил 30 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в Волосовском районе на 800 «квадратах».

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