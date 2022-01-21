Спасатели потушили пожар в Волосовском районе на 800 «квадратах»

Спасатели потушили пожар в Волосовском районе на 800 «квадратах»
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 21 января в Волосовском районе Ленобласти произошел крупный пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 21:50 мск 20 января. Местные жители заметили дым в поселке Сельцо и позвонили в экстренные службы.

На месте происшествия работали дежурные смены 57 пожарная часть противопожарной службы и 119 и 120 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 16 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Горело нежилое здание на общей площади 800 квадратных метров.

Справиться с огнем в 04:00 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина погибла при «мусорном» пожаре на 1-м Муринском проспекте. Огонь охватил мусор на площади 2 квадратных метра на открытой территории.

Волосовский район пожар происшествия


 

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