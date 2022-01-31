Доктор рассказал о сигнале, свидетельствующим об окончании пандемии COVID

Доктор рассказал о сигнале, свидетельствующим об окончании пандемии COVID
Россияне продолжают заболевать коронавирусом. Фото: unsplash

Увеличение заболеваемости ковидом среди несовершеннолетних, характерный в период распространения нового штамма «омикрон», может говорить о последовательном окончании пандемии коронавируса.

Так считает заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Елена Дондурей. Специалист отметила, что в эту коронавирусную волну, которая накрыла страну в настоящий момент, врачи не будут «видеть какие-то сверхъестественные осложнения». По словам Дондурей, сегодня «клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от других привычных респираторных инфекций».

Доктор объяснила, что в прошлые волны ковида возможно было определить, где коронавирус, а где ОРВИ. В этот же раз инфекция превращается в более детскую.

«Возможно, это приведет к завершению пандемии после того, как переболеют дети», — добавила Дондурей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от коронавируса в Петербурге скончалось 17 детей.

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