От коронавируса в Петербурге скончалось 17 детей

17 малышей в Северной столице умерли за все время пандемии. У всех скончавшихся детей имелись сопутствующие хронические заболевания.
Такую статистику предоставили на пресс-конференции по вакцинации и борьбе с COVID-19 среди несовершеннолетних.
Заведующая инфекционным отделением Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей заявила, что в 2020 году в их стационаре скончалось четыре ребенка. В прошлом году был зафиксирован один летальных исход.
Отмечается, что в январе этого года в филатовской больнице скончалась годовалая девочка, у малышки была сопутствующая патология.
В клинике Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета по словам заведующей детским отделением Светланы Банновой, за 2020 год фиксировалось четыре смерти, столько же скончалось малышей и в 2021-м. В текущем году умерли уже трое маленьких пациентов. У них также наблюдались хронические болезни и тяжелые диагнозы помимо коронавирусной инфекции.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе неожиданно умер годовалый ребенок.