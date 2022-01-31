Какие перемены ждут россиян с 1 февраля

Новый 2022 год принесет много изменений в жизнь россиян. Касаться перемены будут, в основном, финансовой сферы жизни.

Ряд пособий будет проиндексирован со второго месяца 2022 года. Например, приказ об индексации материнского капитала на основании реальной, а не предполагаемой инфляции президент РФ Владимир Путин подписал еще в декабре. Но поскольку указ не сразу становится законом, реальная индексация пройдет только в феврале. Хорошая новость в том, что теперь так будет каждый год: сперва высчитывают реальную инфляцию и проводят индексацию, а с февраля выплачивают пересчитанные пособия. Ставка индексации маткапитала будет 8,4%.

Ряд соцвыплат тоже увеличат:

На рождение ребенка до 20,4 тысяч рублей. Это средняя сумма, итоговая выплата зависит от региона проживания, работы родителей и их доходов;

Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года будет в пределах 7,6 -31,3 тысячи. За перерасчетом обращаться не нужно, если пособие уже выплачивается;

Выплата усыновителям и опекунам с 1 февраля составит 20,4 – 156,4 тысячи;

Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и инвалидам-чернобыльцам пособие увеличат до 3,1 тысячи;

Герои Советского Союза и России и полные кавалеры ордена Славы будут получать каждый месяц по 74,6 тысячи рублей;

Всем участникам Великой Отечественной войны полагается 4,7 тысячи рублей дополнительно каждый месяц;

Страховая часть выплат пенсионерам увеличится на 8,6%, средняя страховая пенсия будет 18,9 тысячи, но фактическая сумма зависит от многих факторов.

Даже выплата на погребение увеличится до 6 900 рублей. Также с 1 февраля заработает новый государственный стандарт захоронений людей и животных. Изменения коснутся расположений новых кладбищ и порядка их обустройства. Документ можно прочитать на сайте МЧС.

Владельцам банковских вкладов свыше 1 миллиона рублей, наоборот, придется заплатить налог за проценты. Но если сумма дохода меньше или равна 42 500 рублям, то под налогообложение вклад не попадает. Узнавать, у кого и сколько банковских вкладов и на какие суммы, теперь будет Федеральная налоговая служба, в которую банки обязаны предоставить всю информацию по вкладчикам.

Из-за роста акцизных марок на 5% алкоголь подорожает. Предполагается, что рост цен на спиртную продукцию будет не выше подорожания акциза, но фактические цены установят производители и магазины.

Служба судебных приставов отныне не сможет списывать все деньги со счета должника: по новым поправкам у гражданина должен остаться прожиточный минимум по региону. Но обязательно уведомить приставов о работе и наличии постоянного заработка. Забота об иждивенце тоже повышает минимальный остаток на счете.

С февраля будут оформлять только электронные больничные, которые сразу пойдут в Соцстрах. Медотводы автоматизируют, справка будет храниться на госуслугах, а QR-код появится в личном кабинете.

А в конце февраля открываются Олимпийские игры, российская команда опять будет выступать под флагом МОК.