В Петербурге проверки на соблюдение антиковидных норм не прошли еще семь баров

В Северной столице за несоблюдение антиковидных требований пришлось закрыть и опечатать еще 7 баров.

Об этом сообщает в понедельник, 31 января, пресс-служба губернатора Петербурга.

Отмечается, что увеселительные заведения «прикрыли» по итогам проверок.

На минувшей неделе рейды состоялись сразу в 11 районах города: Пушкинском, Адмиралтейском, Московском, Колпинском, Центральном, Выборгском, Невском, Приморском, Фрунзенском, Петроградском и Василеостровском.

В отношении 87 магазинов, 22 точек общепита и 25 организациях сферы услуг были проведены проверки. Не все организации удачно прошли контроль. Нарушения нашли в восьми объектах. В большинстве мест отсутствовал QR-код или СИЗов у персонала. В одной из точек общественного питания не было журнала термометрии и дезинфекции, а также сведений о вакцинации сотрудников. В одном из гипермаркетов не происходила проверка QR-кодов у клиентов магазина.

Из 17 заведений, которые подверглись проверке, нарушения выявлены в семи.

«Запрет на работу в ночное время проигнорировали кальянные на проспекте Косыгина, на улицах Оптиков, Ильюшина, на Владимирском проспекте и Ивановской улице, а также бар на 7-й линии Васильевского острова и караоке-бар на проспекте Славы. Посетители курили кальяны, сотрудники были без масок, не было журналов термометрии и дезинфекции, разметки, на входе не проверяли QR-код о вакцинации или перенесенной болезни», — говорится в сообщении.

В отношении нарушителей антиковидных требований будут составлены административные протоколы.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуация с коронавирусом вынудила развернуть в Ленэкспо еще 300 коек.