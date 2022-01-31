Арестован подозреваемый в убийстве «Мисс Кузбасс–2010» Сапожковой

Щербинский суд Москвы арестовал подозреваемого в деле об убийстве Ксении Сапожковой, она же — «Мисс Кузбас-2010».

Подозреваемым оказался муж Сапожковой Александр Попов. Об этом сообщает Telegram-канал «112». По решению суда подозреваемый будет находится в изоляторе около двух месяцев.

Тридцатишестилетний Попов, замначальника одного из отделов столичного метрополитена, 11 января заявил о том, что его жена пропала. Отмечалось, что Сапожкова покинула Россию еще в конце августа 2021 года, а в последнее время перестала выходить на связь. Дочку мужчина отправил к родственникам.

После проверки правоохранителями истории передвижения женщины выяснилось, что она не покидала страну. Однако окружение Сапожковой уверено, что она улетела в Дубай. Предполагается, что муж «Мисс Кузбас-2010» мог вести за нее Instagram-аккаунт. Еще одной сомнительной находкой оказался телефон пропавшей Сапожковой, который находился у мужа.

Изначально мужчина признался, что убил супругу, расчленил тело и утопил вместе с камнями, но позже отказался от своих показаний.

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