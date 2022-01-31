Суд Москвы арестовал устроившего взрыв в подмосковном Серпухове на территории монастыря

В понедельник, 31 января, Басманный суд Москвы арестовал Владислава Струженкова, который устроил взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове.

Отмечается, что последние полтора месяца устроивший взрыв на территории женского монастыря находился в больнице, поэтому вопрос о его заключении встал только после его выписки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Молодого человека поместят под стражу на два месяца, до 31 марта. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

Следствие информирует, что 13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове обвиняемый подошел к православной гимназии, где раньше учился, после чего реализовал взрыв. В результате юноша получил множественные ранения, а также потерял ногу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на входе в православную гимназию рядом с Введенским женским монастырем в Серпухове 13 декабря прогремел взрыв. Пострадали десять подростков, один тяжело.