Живой, но без ноги: что известно о самоподрыве мальчика во Введенском монастыре в Серпухове

Живой, но без ноги: что известно о самоподрыве мальчика во Введенском монастыре в Серпухове
Взрыв в женском монастыре в Серпухове. Фото: пресс-служба губернатора Московской области

На входе в православную гимназию рядом с Введенским женским монастырем в Серпухове сегодня прогремел взрыв. Пострадали десять подростков, один тяжело. По данным следствия, самоподрыв устроил бывший выпускник этой гимназии. Gazeta.SPb рассказывает, что известно к этому часу.

Взрыв произошел сегодня примерно в половину девятого утра. Его устроил 18-летний выпускник православной гимназии. Предполагается, что он хотел зайти внутрь, но по каким-то причинам не успел. Пострадали десять ребят, находившиеся внутри, у них закрытые черепно-мозговые травмы и контузии. Серьезно пострадал 15-летний мальчик, находившийся недалеко от самоподрывника, у него рваные раны бедер, ожог ноги, он госпитализирован.

Сам подрывник пострадал очень серьезно, у него крайне тяжелое состояние. Взрывом ему оторвало ногу, появлялась противоречивая информация, некоторые писали, что он умер от потери крови. Позже оказалось, что это не так, его госпитализировали. Телеграм-канал Mash пишет, что взрывом подозреваемому оторвало обе ноги, но официальных данных об этом не поступало. К юноше долгое время никто не приближался, и он так и лежал у входа весь в крови. Была опасность, что при нем находилась еще одна бомба.

После взрыва педагоги и ученики были эвакуированы.

Региональное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

Взрыв в монастыре в Серпухове. Фото: Следственный комитет РФ

На месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа из числа наиболее опытных сотрудников ГСУ СК России по Московской области. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Как пишет в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев, «пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает».

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