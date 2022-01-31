Февраль вступает в свои права с новыми правилами и сюрпризами для россиян

Февраль вступает в свои права с новыми правилами и сюрпризами для россиян. Фото: pixabay.com

Февраль вступает в свои права с новыми правилами и сюрпризами для россиян. Фото: pixabay.com

Уже с первого февраля в России вступают в силу несколько изменений, которые значительно повлияют на жизнь граждан разных социальных групп. Нововведения коснутся законов о пенсиях, материнского капитала, гарантированного дохода должников, коронавирусных ограничений и других важных пунктов.

О пенсиях, материнском капитале и доходах должников

Так, с февраля неработающие пожилые россияне начнут получать повышенную страховую пенсию, которую проиндексируют выше уровня инфляции, на 8,6%. Также пенсионеры получат доплату в виде разницы между индексацией за прошедший январь.

Материнский капитал и некоторые другие пособия будут проиндексированы на 8,4%. Таким образом, размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысяч рублей, на второго ребенка — 693,1 тысяч рублей в случае, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка, а если получала, — то 168,6 тысяч рублей.

Также с 1 февраля начнет действовать закон о минимальном гарантированном доходе должников. Согласно ему на зарплату и другие доходы, которые равны прожиточному минимуму трудоспособного населения по России, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Это значит, что должнику нужно будет только подать в суд заявление с реквизитами банковского счета, где должен быть сохранен минимальный доход.

Вакцинация и дополнительные возможности «Пушкинской карты»

Касательно вакцинации, с 1 февраля вводится контроль за предоставлением медицинских отводов от вакцинации и ПЦР-тестов. Все сведения будут вноситься в систему. Изменения коснулись и «Пушкинской карты». В феврале по ней можно будет посетить отечественные фильмы, на что гражданин вправе потратить не больше 2 тысяч рублей из 5 тысяч.

Предоставление данных и переселение

С начала февраля данные об аварийности домов, которые подлежат сносу или реконструкции, органы власти и местного самоуправления должны передавать в Росреестр. Переданная информация будет направляться в Единый государственный реестр недвижимости. Любой житель России или участник госпрограммы по добровольному переселению соотечественников безвозмездно может получить гектар арктической земли также с 1 февраля.

Штрафы и наказание

Теперь о штрафах. Они вводятся, например, за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Уже с первого февраля наказание для должностных лиц составит до 40 тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч рублей.

С 8 февраля пожизненно можно сесть в тюрьму за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних. Также рассматривается случай, когда насилие было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Аналогично прошлому пункту, также с 8 февраля в несколько раз повышаются штрафы за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции. Кроме того вводится административная ответственность за перевозку такого товара. Для физических лиц штраф составит от 15 тысяч до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции.

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