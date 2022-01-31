В Чехии зафиксировали мутацию «омикрона» BA.2.

В Чехии зафиксировали мутацию &#171;омикрона&#187; BA.2.
В Чехии зафиксировали мутацию "омикрона" BA.2. Фото: unsplash

Новая мутация омикрон-штамма BA.2 была выявлена специалистами в Чехии.

Омикрон-штамм мутирует и создает свои новые варианты, один из которых обнаружили уже в Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный медицинский институт, который является структурным подразделением Министерства здравоохранения страны.

Новую мутацию BA.2 обнаружили у пяти человек в стране путем секвенирования, отметили в институте.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании предоставило данные о разновидности омикрон-штамма BA.2. Выяснилось, что новый подвид распространяется быстрее BA.1.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что заразиться омикрон-штаммом коронавируса несколько раз подряд представляется маловероятным, считает эксперт. Специалист предположила, что те, кто утверждает о вероятном повтором заражении новым штаммом путают коронавирус с сезонным ОРВИ.

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