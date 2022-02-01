Недостаточная политика властей по поддержке молодежи вынуждает выпускников бежать из Петербурга

Недостаточная политика властей по поддержке молодежи вынуждает выпускников бежать из Петербурга
Недостаточная политика властей по поддержке молодежи вынуждает выпускников бежать из Петербурга. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Выпускники школ и вузов массово бегут из Санкт-Петербурга в поисках работы, а те, кто остаются вынуждены трудоустраиваться на низкоквалифицированную или незаконную работу.

По данным исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza и Росстата выяснилось, что Петербург стал одним из самых проблемных регионов по безработице и оттока молодых людей. Люди в возрасте от 18 до 26 лет вынужденно покидают город и выбирают совсем не ту работу, которую хотели. Причина в плохо продуманной комплексной политики Смольного по поддержке молодежи. Об этом пишет allnw.ru.

По данным Петростата, на настоящий момент в Петербурге проживает в 2,3 раза меньше 23-летних петербуржцев, чем 29-летних. И дело не в демографической яме, так как экономически развитый город до этого момента успешно перекрывал её за счёт притока молодых людей.

В тоже время сферы, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, испытывают кадровый голод. Например, сотрудников не хватает в сфере IT-направления.

«Вузы не успевают готовить молодых специалистов; кроме того, выпускникам, чтобы полноценно функционировать, требуется опыт, который нужно наработать», — отметил директор департамента организации работ с заказчиками одной из крупнейших петербургских IT-компаний «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

Также объединённая судостроительная компания самостоятельно занимается поиском и подбором будущих сотрудников сразу со школы, но при этом молодых специалистов всё равно не хватает. Также неудовлетворительно дела обстоят и в наукоемкой сфере судостроения.

Если в одних направлениях наблюдается дефицит сотрудников, то в другой сотрудников профицит. На людей не хватает вакансий, требующих менее значительного уровня квалификации. Работодатели, которые готовы предлагать такие места, вынуждены урезать зарплаты. Они не могут установить конкурентные денежные суммы для оплаты работы.

Проблем принес и коронавирус. Работая в условиях экономии, работодателям приходится сокращать штат обслуживающего персонала, что чаще всего отражается на вакансиях. занимаемых молодежью.

При этом власти Петербурга предлагают программы переподготовки, не приносящие результатов. Такие инициативы подразумевают значительные финансовые вложения. В итоге молодежь выбирает переехать в другой регион, а не проходить длительные курсы. Более того проблемой является и то, что обучение, — совсем не значит гарантированное трудоустройство.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что предъявить QR-код для трудоустройства чаще всего приходится в Северной столице и в Красноярске.

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