Водитель Росгвардии вступился за раненного ножом соседа и расстрелял обидчику ногу

В Красногвардейском районе Петербурга полиция разбирается в обстоятельствах конфликта с ножевым ранением и стрельбой.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел вечером 31 января в подъезде дома №16 по Пейзажной улице. Очевидцы вызвали полицию с сообщением о ножевом ранении.

Прибывшие на место стражи порядка задержали 27-летнего мужчину. Установлено, что он находился в гостях у 29-летнего жителя дома. Они выпили, после чего между ними завязался конфликт. В ход пошли ножи, ранен оказался владелец жилища.

Сосед пострадавшего, работающий водителем ГУ Росгвардии, увидел кровь и выстрелил в ногу нападавшего из травматического пистолета.

Хозяина квартиры увезли в больницу с ножевым ранением живота, повреждением печени и желудка в тяжелом состоянии. Его обидчик госпитализирован с множественными пулевыми ранениями правой голени, он в удовлетворительном состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец ударил мужчину ножом, а после отдал 54 тысячи рублей фонду ОМС за его лечение.