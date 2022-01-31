Петербуржец ударил мужчину ножом, а после отдал 54 тысячи рублей фонду ОМС за его лечение

Судебные приставы взыскали с мужчины долг. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы взыскали с мужчины долг. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы взыскали с петербуржца, виновного в нападении с ножом, 54 тысячи рублей в пользу фонда ОМС за лечение пострадавшего.

Как сообщила пресс-служба ГУ ФССП по городу, мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил своего знакомого ножом в грудь. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он длительное время лечился.

Суд признал злоумышленника виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и дал ему условный срок. Также по решению суда петербуржец должен был заплатить почти 54 тысячи рублей фонду обязательного медицинского страхования, взявшего на себя расходы за лечение пострадавшего.

Мужчина длительное время не выплачивал деньги, в результате чего долг начали взыскивать с его пенсии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец отсудил почти 420 тысяч за упавшее на его авто дерево.