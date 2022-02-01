Вор-домушник оставил мужчину с Рыбацкого проспекта без валюты на 757 тысяч рублей

Вор-домушник оставил мужчину с Рыбацкого проспекта без валюты на 757 тысяч рублей
Вор обокрал квартиру на первом этаже. Фото: google.maps

В Петербурге неизвестный обворовал квартиру в Невском районе на 757 тысяч рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем в полицию с заявлением о краже обратился 42-летний мужчина, проживающий на Рыбацком проспекте, 13. Он сообщил, что в конце января кто-то проник его в квартиру, расположенную на первом этаже, и украл деньги.

Из кармана спортивной сумки, которая находилась под журнальным столиком, пропали 4 тысячи долларов, 4 тысячи евро и 100 тысяч рублей. Ущерб составит 757,8 тысячи рублей. Хозяин квартиры предположил, что вор пробрался в квартире через окно.

Полиция намерена изучить записи с камер видеонаблюдения, расположенных на фасаде дома и в парадной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель Росгвардии вступился за раненного ножом соседа и расстрелял обидчику ногу.

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