Двухлетнюю девочку, пропавшую под Новгородом, нашли мертвой

В Новгородской области волонтеры нашли тело двухлетней девочки, которую неделю искали в городе Холм.

«Найдена. Погибла», — говорится в сообщении волонтеров ПСО «Феникс» в соцсетях.

Девочка 2020 года рождения пропала в городе Холм неделю назад. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе расследования были задержаны мать ребенка и ее сожитель. Также открыто дело о халатности сотрудников местного комитета по образованию.

Девочка проживала в многодетной семье, у ее матери есть семеро других детей. Ранее их разместили в детдомах из-за трудной жизненной ситуации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что тело 7-летнего мальчика, утонувшего в Неве, обнаружили спустя 7 дней.