Определенная категория россиян может получить 10 тысяч рублей с 1 февраля

Федеральная налоговая служба рассказала, что некоторые россияне могут получить 10 000 рублей. Деньги поступят на счет автоматически, не нужно подавать никаких документов для оформления выплаты. Для получения полагающейся выплаты нужно оформить определенный статус и пройти процедуру проверки в налоговой службе.

Но рассчитывать на такой бонус могут только граждане России, оформившие статус самозанятых. Тем, кто оформляется в новом статусе впервые, будет подарок от государства. Сумму в 10 тысяч рублей переведут в личный кабинет в приложении «Мой налог» после прохождения проверки ФНС. Обналичить или потратить эти деньги нельзя. Эта сумма предназначена только для снижения и без того маленького налога.

Специалисты отмечают, что оформление статуса самозанятого позволяет легально осуществлять любую законную деятельность, за которую гражданин получает деньги. Это может быть репетиторство, домашняя миникондитерская, маникюр, сезонная помощь соседям или вязание на заказ.

Совершенно необязательно держать крупный бизнес, вести бухгалтерскую отчетность, достаточно вовремя указывать поступление средств за проделанную работу. Часто работодателям и сотрудникам проще заключить договор сотрудничества, оформив работника как самозанятого.

Оформить самозанятость легко через специальное приложение. Налоговая ставка у самозанятых самая низкая: 4% при сотрудничестве с физическими лицами и 6% при работе с компаниями и другими юридическими лицами. Это минимальная налоговая ставка в Российской Федерации. При этом 10 000 бонусных рублей гражданин может потратить на снижение налога.

Часть ежемесячных отчислений за трудовую деятельность будет выплачиваться из бонусного счета.

ФНС напоминает, что оформить самозанятость могут все граждане, чаще это выгоднее, чем официальное трудоустройство через трудовую книжку. А вот если гражданин попадается налоговой службе на регулярной трудовой деятельность с уклонением от отчислений в казну, то это грозит преследованием по Уголовному кодексу.