В Мурино молодой мужчина пострадал после пожара в бытовке

Пожар произошел в бытовке в Мурино. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пожар произошел в бытовке в Мурино. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

29-летнего мужчину пришлось доставить в больницу после пожара, охватившего бытовку в городе Мурино Ленинградской области.

Спасателям удалось потушить огонь в подсобном помещении во Всеволожском районе 47-ого региона. После чрезвычайного происшествия помощь врачей была необходима одному пострадавшему, передает 47news.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в 04:10, 1 февраля пришла информация о возгорании на Ручьевском бульваре в Мурино. На месте случившегося работали дежурные смены 100 и 147 пожарно-спасательных частей. Пожар тушили восемь человек, было задействовано две единицы техники. Пламя охватило бытовку на площади 4,5 «квадратов». Справиться с огнем удалось к 04:50.

По предварительным данным, во время пожара пострадал 29-летний мужчина. Его доставили в больницу.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняет дознание МЧС Всеволожского района.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина попал в больницу после квартирного пожара на Софийской улице.