За сутки в больницы доставили 17 487 россиян с коронавирусом

За минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию подцепили 125 тыс. 836 россиян.
Количество госпитализированных с диагнозом ковид в России за сутки составило 17 тыс. 487. Это на 92,4% больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.
Число госпитализаций увеличилось в 80 регионах, а в пяти регионах даже снизилось.
За все время пандемии коронавирус подхватили 11 млн 986 тыс. 913 человек. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,06%.
За последние сутки вылечиться от вируса удалось 40 тыс. 301 человеку. В общей сложности оправиться от болезни удалось 10 млн 288 тыс. 582 россиянам.
Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерть 58 человек с положительным тестом на коронавирус.