За сутки в больницы доставили 17 487 россиян с коронавирусом

Число госпитализированных с коронавирусом в России выросло. Фото: pexels.com

Число госпитализированных с коронавирусом в России выросло. Фото: pexels.com

За минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию подцепили 125 тыс. 836 россиян.

Количество госпитализированных с диагнозом ковид в России за сутки составило 17 тыс. 487. Это на 92,4% больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Число госпитализаций увеличилось в 80 регионах, а в пяти регионах даже снизилось.

За все время пандемии коронавирус подхватили 11 млн 986 тыс. 913 человек. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,06%.

За последние сутки вылечиться от вируса удалось 40 тыс. 301 человеку. В общей сложности оправиться от болезни удалось 10 млн 288 тыс. 582 россиянам.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерть 58 человек с положительным тестом на коронавирус.