На грани развода: в Невском районе мужчина стрелял по супруге

Полиция нашла в пожарном щитке в подъезде пистолет и патроны.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, супруги находятся в процессе развода. 30 января, вечером, между ними произошел конфликт, в результате которого пьяный неработающий 40-летний мужчина дважды выстрелил в свою супругу в квартире по улице Седова в доме №60. Женщина, обратившаяся к оперативникам, сообщила, что у мужа есть разрешение на оружие.

Мужчину доставили в отдел полиции. Вскоре в подъезде нашли пистолет и патроны. В квартире же изъяли гильзы, пулю и следы пальцев. Было заведено уголовное дело.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга задержан автомобилист, открывший стрельбу по прохожему. Пострадавший за медицинской помощью не обращался.