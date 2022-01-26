Водитель Ford Focus устроил стрельбу по пешеходу на Коломяжском

Водитель Ford Focus устроил стрельбу по пешеходу на Коломяжском
Конфликт разгорелся на Коломяжском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Приморском районе Петербурга задержан автомобилист, открывший стрельбу по прохожему.

Инцидент произошел 25 января на Коломяжском проспекте. Поздним вечером в полицию поступило сообщение о том, что у дома №20 водитель автомобиля Ford Focus выстрелил в прохожего.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, в тот же день подозреваемый был задержан. У дома 83 по улице Савушкина полицейскими был остановлен указанный автомобиль под управлением 20-летнего владельца, в качестве пассажира в машине находился 26-летний мужчина. Изъят пневматический пистолет

Спустя час к правоохранителям обратился 28-летний неработающий мужчина. Он заявил о конфликте с водителем Ford Focus, в результате которого автомобилист выхватил пистолет и выстрелил ему в левую ногу. Пострадавший за медицинской помощью не обращался.

В отношении водителя составлены административные протоколы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Шотмана подростки устроили стрельбу.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб полиция


 

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