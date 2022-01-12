На улице Шотмана подростки устроили стрельбу

На улице Шотмана подростки устроили стрельбу
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сотрудники полиции устанавливают детали стрельбы из газового пистолета в подъезде дома в Невском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 11 января в полицию обратился житель дома 16/2 по улице Шотмана и рассказал о конфликте в подъезде дома с группой молодых людей. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В отдел доставили шестерых молодых людей, в возрасте от 16 до 18 лет.

Установлено, что в ходе конфликта молодые люди применили в отношении своего оппонента газовый баллон и выстрелили из газового пистолета. Двух 18-летних братьев и их ровесницу опросили и отпустили под обязательство о явке, трое несовершеннолетних переданы законным представителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.

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