Миллиардер Вексельберг призвал государство контролировать «кошмарные» тренинги личностного роста

Миллиардер Вексельберг призвал государство контролировать &#171;кошмарные&#187; тренинги личностного роста
По мнению Вексельберга, государство должно более четко контролировать такую деятельность. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Миллиардер и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг призвал власти контролировать бизнес-тренинги и тренинги личностного роста.

Бизнесмен в беседе с РИА Новости назвал подобные курсы «кошмарными», а их создателей инфоцыганами. По его словам, авторы тренингов продают информационные продукты, у которых нет никакой практической ценности. Иногда это даже может привести к «трагическим последствиям».

По мнению Вексельберга, государство должно более четко контролировать такую деятельность.

«В целом это кошмарно, это не очень профессиональные люди. Не очень хороший тренд, когда люди больше продают себя и фетиш, чем реально тренируют, особенно молодежь, которые больше поддаются», — подчеркнул миллиардер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге инвестор подал иск на 100 млн рублей против фильма Ксении Собчак «Инфоцыгане».

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