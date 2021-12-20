В Петербурге инвестор подал иск на 100 млн рублей против фильма Ксении Собчак «Инфоцыгане»

В Петербурге инвестор подал иск на 100 млн рублей против фильма Ксении Собчак &#171;Инфоцыгане&#187;
Ксения Собчак снова в центре скандала. Фото: скриншот youtube

С журналистки требуют 100 млн рублей за оскорбление цыган.

Петербургскому инвестору фондового рынка Сергею Бризу, мягко говоря, не понравился фильм Собчак «Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы», а точнее его название. В связи с этим мужчина подал иск в Кунцевский районный суд Москвы.

Инвестор считает, что Собчак унизила по национальному признаку всех цыган. Будто бы телеведущая ассоциировала этот народ с обманом и мошенничеством. К слову, в России проживает более 800 тысяч цыган.

В исковом заявлении указано, что в словах Собчак есть открытое проявление расизма и ксенофобии.

Сергей Бриз уверен, что приведенные в фильме данные носят клеветнический характер и выражены в оскорбительной форме, чтобы дискредитировать всех предпринимателей, занимающихся инфобизнесом и являющимися авторами обучающих материалов.

Он хочет, чтобы сведения, упоминаемые в ролике Ксении Собчак, были признаны не соответствующими действительности. Инвестор желает обязать журналистку удалить оскорбительные высказывания и взыскать в его пользу 100 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Константин Богомолов заявил, что не доверяет Ксении Собчак.

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