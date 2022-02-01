Из Пулково днем 1 февраля задержали 4 рейса

Сегодня днем, 1 февраля, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются четыре самолета.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до и Екатеринбурга, Минеральных Вод, Волгограда и Ярославля. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Екатеринбурга. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:20, однако время вылета сдвинули до 16:30. Далее с опозданием вылетит рейс до Минеральных Вод. Вылет перенесли с 14:20 на 15:40.

Также задерживается рейс до Волгограда. Самолет должен был улететь в 15:55, но по факту ждать придется до 16:20. Кроме этого с опозданием вылетит борт до Ярославля. Время вылета перенесли с 17:45 на 19:05.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в багаже пассажира аэропорта Пулково обнаружили гранату.