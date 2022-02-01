В Большом порту Петербурга выявили нарушения при ввозе 66 тонн Холин хлорида

Данное вещество используется при изготовлении кормов для сельскохозяйственных животных и птиц.

Об этом во вторник, 1 февраля сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.

При ввозе 66 тонн жидкого Холин хлорида 75% было выявлено нарушение.

«Установлено, что на маркировочных этикетках, нанесённых на грузовые пластиковые контейнеры (еврокубы), были указаны нормы дозировки (рекомендуемые при изготовлении кормов), которые не соответствуют инструкции, утверждённой Россельхознадзором», — говорится в сообщении.

Обнаружено это было в Большом порту Северной столицы сотрудниками управления Россельхознадзора. В связи с этими нарушениями Россельхознадзор принял решение приостановить 66-тонную посылку жидкого Холин хлорида 75% следовавшего из Китая в Москву.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Россельхознадзоре сообщили, что следят за закупками продуктов в школы, детсады и больницы.