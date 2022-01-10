В Россельхознадзоре сообщили, что следят за закупками продуктов в школы, детсады и больницы

В Россельхознадзоре сообщили, что следят за закупками продуктов в школы, детсады и больницы. Фото: pixabay.com

В Россельхознадзоре сообщили, что следят за закупками продуктов в школы, детсады и больницы. Фото: pixabay.com

Россельхознадзор совместно с Минпросвещения и общественными организациями следят за продукцией, которая поступает в школы, детские сады и больницы.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что с 2017 года возросло число небезопасных продуктов по молоку, меду, кормам и рыбе. В связи с этим поставка продукции теперь тщательно проверяется специалистами. Об этом пишет «Российская газета».

По словам глав ведомства, информационная система «Меркурий» контролирует количество используемого сырья и производимых из них продуктов, а результаты лабораторных исследований отражает «Веста».

Отмечается, что систему «Веста» чаще всего используют ветеринарные лаборатории. На сегодняшний день около 70 миллионов лабораторных исследований доступны для просмотра в электронном виде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, стала известна стоимость питания учащихся государственных образовательных учреждений Петербурга на 2022 год. Завтраки детей в школах оценили в 68,50 рублей, обеды — в 119,50 рублей, а комплексные обеды — в 188 рублей.