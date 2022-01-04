В Петербурге утвердили стоимость питания школьников на 2022 год: 188 рублей за обед

В Петербурге утвердили стоимость питания школьников на 2022 год: 188 рублей за обед
На установленную стоимость будут завтракать и обедать льготные категории детей. Фото: Pixabay

Стала известна стоимость питания учащихся государственных образовательных учреждений Петербурга на 2022 год. Власти города подписали соответствующее постановление.

Компенсационная выплата на питание предоставляется обучающимся в федеральных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, среднего профессионального образования и программы профессионального обучения.

Как сообщает пресс-служба администрации Северной столицы, завтраки детей оценили в 68,50 рублей, обеды — в 119,50 рублей, а комплексные обеды — в 188 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после новогодних праздников российские школьники будут учиться в очном формате. пандемия коронавируса не отразится на формате обучения детей и подростков. При этом власти продолжат наблюдать за эпидемиологической обстановкой, а в случае ее ухудшения будут приняты необходимые меры.

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