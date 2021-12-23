Минпросвещения: школьники вернутся к очному обучению после праздников

После новогодних праздников российские школьники будут учиться в очном формате. Такое заявление сделал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, пандемия коронавируса не отразится на продолжительности каникул. При этом власти будут наблюдать за эпидемиологической обстановкой и за тем, как пройдут праздники.

Как сообщили «РИА Новости», Кравцов подчеркнул, что каждый регион страны самостоятельно будет принимать решение об уходе образовательных учреждений на ранние каникулы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за прошедшие сутки с коронавирусом и пневмониями госпитализировали 421 человека. На лечении в стационарах находятся 6 106 человек. В реанимации лежат 592 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 322 человека.