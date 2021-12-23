Более 400 петербуржцев госпитализировали с COVID за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки с коронавирусом и пневмониями госпитализировали 421 человека.

Согласно данным на четверг 23 декабря, на лечении в стационарах находятся 6 106 человек. В реанимации лежат 592 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 322 человека.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, амбулаторно лечатся 24 924 петербуржца. На карантине сидят 3347 горожан.

В городе для ковид-пациентов развернуто 8 002 койки в 17 стационарах – 14 городских и трех федеральных. Свободный коечный фонд в них составляет 38,85%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 55 случаев. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 25 667 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 301 271 человек. Всего с начала пандемии в России выявлено 10 318 650 случаев коронавируса в 85 регионах.