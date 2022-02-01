Суд отказал историку-расчленителю Соколову в иске к публицисту Понасенкову

Осужденный Олег Соколов хотел, чтобы была опровергнута информация, которую распространял публицист Евгений Понасенков в своих видеороликах.

Об этом сообщается на Официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Так, Московский городской суд изучил жалобу, направленную историком Олегом Соколовым об отказе иска к публицисту Евгению Понасенкову. Данное решение приняли согласно закону, и оно остается в силе.

Самому Соколову было необходимо, чтобы информация, распространяемая Понасенковым в 2018 году, была опровергнута. В том числе обвинение в плагиате, краже научных материалов, сведения об оскорблении и избиении студентов.

До этого требования о защите чести, достоинства и деловой репутации историка-расчленителя удовлетворили, однако иск не прошел кассационную инстанцию. После пересмотра в июне прошлого года Савеловский суд отказал Олегу Соколову.

24-летняя аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко была убита в начале ноября 2019 года. Как выяснили следователи, историк четырежды выстрелил в лицо возлюбленной, а затем пытался задушить её. На следующий день Соколов решил расчленить тело и спрятать улики в Мойке — его квартира находилась неподалеку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что историк Олег Соколов откровенно рассказал об убийстве своей студентки.