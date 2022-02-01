Рейтинг BBI: с начала года состояние миллиардеров из России снизилось почти на $18 млрд

Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала года почти на 18 млрд долларов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала года почти на 18 млрд долларов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Совокупное состояние миллиардеров в России снизилось с начала года почти на $18 млрд, то есть на 4,6%.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), больше всех потерял Геннадий Тимченко, владеющий долями в НОВАТЭКе и СИБУРе — $2,53 млрд.

Состояние совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона сократилось на $1,65 млрд.

Состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова сократилось на $1,67 млрд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские бизнесмены просят власти города перенести введение QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и общепита. Вице-губернатор города Борис Пиотровский уверяет, что Смольный постарается учесть их пожелания. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.